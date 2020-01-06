Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

2019 yılı geride kaldı. 2019, enerji sektörü açısından (2018 yılı ağustos ayında kurlardaki şok artışın etkisiyle) kredi geri ödemelerinde yaşanan finansal sorunlar nedeniyle zor bir yıl oldu. Buna karşılık rekorlar yılı olarak da tarihe geçti. Gerek kurulu güç, gerek yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı, gerek su gelirleri, gerekse de doğal gazdaki büyük gerilemeyle öne çıkan bir yıl olarak kayıtlara geçti.

DOĞAL GAZDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Önce, gazla başlayalım. Elektrik üretiminde, doğal gazın önemli bir yeri bulunuyor. Doğal gazla çalışan santralların toplam üretimdeki payı, zaman zaman yüzde 40’lara ulaştı. Aylık bazda yüzde 50 sınırını zorladı.

İthal bir kaynak olan gazın payı yıllar içinde düşmeye başladı. 2018 yılında elektrik üretiminin yüzde 29.8'i doğal gazdan elde edildi. 2019 yılında düşüş sürdü.

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan’ın “Elektrik Sektörü 2019 Raporu”na göre gazın payı tarihi düzeyde geriledi ve yüzde 18.3’e kadar indi.

SU ÇOŞTU

Barajlara gelen su miktarı yönünden de adeta rekor yılı oldu. Söz konusu rapora göre barajlara (akarsu tipi dahil),2019’da bir önceki yıla göre gelen su miktarı, yüzde 60 artış gösterdi ve 84 milyar 339 milyon metreküpe ulaştı. Gaz santralları kısıldı. En ucuz enerji kaynağı olan suyun toplam üretimdeki payı yüzde 15-20 düzeyinden, yüzde 29.47’ye kadar yükseldi. 2018’de toplam üretimde suyun payı yüzde 19.8’di.

GÜNEŞ VE RÜZGAR

Geçen yıl yenilenebilir kaynaklardan üretim de artış gösterdi. Güneş, rüzgar ve jeotermal gibi kaynakların payı yüzde 14.39’a çıktı. Bir önceki yıl toplam üretimin yüzde 6.6'sı rüzgârdan, yüzde 2.6’sı güneşten, yüzde 2.5'i jeotermalden elde edilmişti.

KÖMÜRÜN PAYI

Rapora göre 2019 yılında elektrik üretiminde yerli kömür diğer deyişle linyitin payı yüzde 15.53, ithal kömürün payı yüzde 20.10, taş kömürünün yüzde 1.14 oldu.

TÜKETİM DÜŞTÜ

2019’da, ekonomik krizin de etkisiyle tüketim 2018 yılına göre yüzde 1.3 düştü ve 304 milyar 166 milyon kilovatsaatten, 300 milyar 170 milyon kilovatsaate geriledi. Türkiye’nin, toplam kurulu gücü de yüzde 3.1 artışla 91 bin 340 megavata çıktı.