Galatasaray-Liverpool maçı için heyecan dorukta! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında İngiltere'nin Liverpool takımı ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Devler Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Peki Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detayları haberimizde!