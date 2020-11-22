Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Süper Lig’de yarın akşam evinde Kayserispor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da Radamel Falcao henüz takımla çalışmalara başlayamadı. 2 hafta önce antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı golcünün yüzde 100 hazır olmadığı öğrenildi. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yeni bir sakatlık sorunuyla karşılaşmak istemeyen teknik direktör Fatih Terim’in de istenildiği takdirde Kayseri önünde de oynayabilecek olan golcü futbolcuyu Rize deplasmanına sakladığı bildirildi.

DİAGNE’YE MECBURİ DÖNÜŞ



Falcao’nun yokluğunda Ankaragücü karşılaşmasına ilk 11’de başlattığı Mbaye Diagne’nin vasat performansının ardından son oynanan Sivas maçında Babel’i forvete koyan İmparator’un, Hollandalı oyuncusunun da koronavirüse yakalanmasıyla elinde sadece Diagne kaldı. Kayseri karşısında Diagne’ye bir şans daha verecek olan deneyimli teknik adam, Senegalli forvetin kendisini göstermesini bekliyor.

EMRE TAŞDEMİR DE RİSKE EDİLMEYECEK

Sivas deplasmanında iyi bir performans sergileyen Emre Taşdemir’in de tedavisi sürüyor. Kayseri önünde kendisini zorlarsa oynayabilecek durumda olan 25 yaşındaki sol bekin de riske edilmeyeceği ifade edildi. Kayseri karşısında sol beke Martin Linnes geçecek.