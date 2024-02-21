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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Galata Kulesi, bir aylığına kapanacak

        Galata Kulesi, bir aylığına kapanacak

        Galata Kulesi, bir aylığına ziyarete kapatılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı gerçekleştirileceği dile getirilirken kuş yuvalarına zarar vermemek için çalışmaların ebabil kuşlarının göç mevsimine denk getirildiğinin altı çizildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 20:27 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:27
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        Bir aylığına kapatılacak
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Galata Kulesi bir aylığına ziyaretçilerine kapatılacak.

        Söz konusu açıklama şöyle; Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır.

        Galata Kulesi'nin çatı çalışmaları dolayısıyla 8'inci katı Kasım 2023'te ziyarete kapatılmıştır. Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır. Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek, tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı tutulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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