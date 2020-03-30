G20 ticaret bakanları tedarik zinciri alanında işbirliğini görüşmek için bugün olağanüstü video konferansı düzenleyecekler.

Nikkei gazetesinde yer alan haberde koronavirüs salgınından etkilenen tedarik zincirini sürdürmek ve güçlendirmek için

ticaret bakanlarının işbirliğini onaylamaları beklendiği ifade edildi.