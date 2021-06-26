TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Arar'ın bazı takipçileri, şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da doğallığını kaybettiğini ileri sürdü.

İşte Funda Arar için yapılan yorumlardan bazıları:

* Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten!

* O eski halimden eser yok şimdi...

* Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel.