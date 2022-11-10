FTX CEO’SU SAM BANKMAN – FRİED YATIRIMCILAR ŞİRKETE NAKİT VERMEZSE İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNACAK

Bloomberg News konu hakkında bilgi sahibi olduğu kaynaklara dayandırdığı habere göre, Sam Bankman- Friedman, Binance’nin FTX’i kurtarma planından çekilmesinden daha önce yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde 8 milyar dolar sermaye açığı ile karşı karşıya olduklarını ve borçları geri ödeyebilmek için 4 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.