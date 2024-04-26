Fransa lideri Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın savunmasının ABD'nin lideri olduğu NATO'dan ayrılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Avrupa'nın daha güçlü ve bütünleşmiş bir savunmaya sahip olması çağrısında bulunan Macron, Avrupa'nın küresel sahnede daha iddialı bir Avrupa Birliği vizyonunu ortaya koymasını, kıtanın ABD'nin kölesi haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa'mızın ölme riski var. Risklerle yüzleşecek donanıma sahip değiliz" diyen Macron, Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada askeri, ekonomik ve diğer baskıların AB'yi zayıflatıp parçalayabileceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da kazanmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Macron, Avrupa'nın siber güvenlik kapasitesinin arttırılması, Brexit sonrası Birleşik Krallık ile daha yakın savunma bağları inşs etmesi ve yüksek rütbeli askeri personel yetiştirmek üzere bir "Avrupa Akademisi" kurulması çağrısında bulundu.

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"ABD'nin kölesi olmamalıyız" "Savunma sanayii olmadan savunma olmaz... Onlarca yıldır yetersiz yatırım yaptık" diyen Macron, Avrupalıların Avrupa askeri teçhizatı satın almayı tercih etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Macron, "Daha fazla üretmeliyiz, daha hızlı üretmeliyiz ve bunu Avrupalılar olarak yapmalıyız" derken, Avrupa'nın 'asla ABD'nin kölesi olmaması gerektiğini ve dünyanın diğer tüm bölgeleriyle nasıl konuşacağını da bildiğini göstermesinin şart olduğunu' söyledi. Macron, cumhurbaşkanlığının ilk döneminin başından beri Avrupa'nın ABD'ye daha az bağımlı olmasını içeren 'stratejik özerklik' çağrısında bulunuyordu. Bu söylem eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yeniden aday olmasıyla birlikte daha fazla yankı buldu. Trump sık sık Avrupa'yı ABD'ye yük olmakla suçluyor. Ancak AB içinde ABD'nin askeri şemsiyesine güvenilir bir alternatif olmadığına inananlar da var. Macron'un Fransa'nın endüstriyel çıkarlarını zorladığı yorumları yapılıyor.

"Enerji alanında küresel lider olmalıyız" Macron, Avrupa'nın ekonomik olarak da geri kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve yapay zeka, kuantum bilişim, uzay, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında küresel bir lider olmayı hedeflemesi gerektiğini belirtti. Avrupa'nın enerji, telekomünikasyon ve finansal hizmetler için daha az parçalanmış pazarlara ihtiyacı olduğunu ve bürokrasiyi de azaltması gerektiğini söyleyen Macron, ABD ve Çin'in 'aşırı sübvansiyonları' karşısında yapay zeka ve yeşil enerji gibi sektörlerdeki firmaları destekleyebilmek için AB'nin kendi rekabet kurallarında muafiyetler kabul etmesi gerektiğini söyledi. Fransız lider konuşmasının, yedi yıl önce Sorbonne'da yaptığı ve bazı önemli AB politika değişikliklerinin habercisi olan benzer bir konuşmayla aynı etkiyi yaratmasını umuyor. Macron'un kişisel popülaritesi düşerken,partisi, 6-9 Haziran Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yapılan anketlerde Le Pen'in aşırı sağcı Rassemblement National'ın (RN) gerisinde kalıyor.