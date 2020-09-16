Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabı, Grenoble ile Meribel arasındaki 170 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 4 saat 49 dakika 8 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçen Lopez, etabı birinci sırada bitirdi.

Dağlık etabı, Jumbo-Visma takımından Sloven sporcu Primoz Roglic ikinci, UAE Emirates'ten vatandaşı Tadej Pogacar üçüncü sırada tamamladı.

Primoz Roglic, toplamda 74 saat 56 dakika 4 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Meribel ile La Roche-sur-Foron arasındaki 175 kilometreden oluşan dağ etabıyla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.