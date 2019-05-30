31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yerli girişimlerden Foriba, finans, vergi yazılımları ve raporlama çözümleri sunan İngiliz Sovos'a satıldı. Satın alma işlemi hakkında herhangi bir detay ise paylaşılmadı.
Daha önce Invoiceware, Paperless ve TrustWeaver gibi firmaları da bünyesine katan Londra merkezli şirketin, Foriba'yı satın almasının arkasında dijital dünyadaki küresel vergi çözümünü güçlendirmenin bulunduğu bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, Savos'un Foriba'nın çözümlerini kendi platformuna dahil ederek, uluslararası şirketlere, global dolaylı vergi yükümlülüklerini tek bir merkezden yönetme olanağı sunacak.
Açıklamaya göre, 2014 yılından beri yürürlükte olan e-fatura zorunluluğu kapsamında, Türkiye'de elektronik dönüşüm uygulamaları yıllardır devam ediyor.
Latin Amerika dışındaki ülkeler için oldukça yeni sayılabilecek bu kavram, Türkiye'de yıllardır yürürlükte olan bir uygulama olarak öne çıkarken, yerli e-fatura sağlayıcılarından biri olan Foriba'nın, farklı ülkelerdeki regülatif zorunlulukları karşılamak adına e-dönüşüm çözümleri geliştirdiği de kaydedildi.
Foriba, 2018'de ekosistemde en çok yatırım alan 5 girişim arasına girerek dikkat çekmişti.
'UÇTAN UCA ÇÖZÜM SUNAN TEK ŞİRKET OLACAĞIZ'
Satın alma ile ilgili açıklamalarda bulunan Sovos CEO'su Andy Hovancik, "2025 yılı itibarıyla sanayileşmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketlere ait faturaların yüzde 75'inden fazlasının e-faturaya geçmesi bekleniyor. Sovos'un diğer yatırımlardan sonra Foriba'yı satın alması, B2B ve B2C geçişindeki müşterilerimizi korumamıza yardımcı olacak" dedi.
Foriba CEO'su ve Kurucu Ortağı Koray Gültekin Bahar da, "Sovos, 60'tan fazla ülkede e-fatura uyumluluğu konusunda uçtan uca çözüm sağlamak adına girişimcileri ve uzman yetenekleri bir araya getirmiş oldu. Hem Foriba hem de Sovos bünyesinde ürün kalitesi, müşteri deneyimi ve rekabetçi farklılaşmaya odaklanmış ekipler bulunuyor. Birlikteliğimiz dünya çapında uçtan uca çözüm sunan tek bir şirket haline gelmemizi sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
GEÇMİŞİ 20 YILI BULUYOR
Regülatif teknolojiler alanında faaliyet gösteren Foriba, şirketlerin muhasebe ve finans tabanlı iş süreçlerini dijital platforma aktarmaları için e-dönüşüm çözümleri sunuyor.
25 farklı ürün ve servis ile 10’dan fazla ülkede regülasyon teknolojileri geliştiren şirket, 450’den fazla uluslararası şirkete hizmet veriyor.
1999 yılında kurulan Foriba'nın sunduğu çözümler arasında e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi ürünler bulunuyor. e-Fatura sağlayıcısı olan şirketin ayda 30 milyondan fazla belge oluşturduğu açıklanıyor.
Foriba’nın yatırımcıları arasında ise Revo Capital, Endeavor Catalyst ve IFC (Dünya Bankası) yer alıyor.
Girişimin yatırımcılarında Revo Capital'in Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, "5 yıl boyunca Foriba'nın yerel bir yazılım şirketinden global bir oyuncuya dönüşümünü en ön sıradan takip etme şansına sahip olduk ve bu başarının tesadüf olmayıp sonuna kadar hak edildiğini yakinen biliyoruz” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!