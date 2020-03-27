27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında maske üreten otomotiv şirketleri arasına Ford Otosan da dahil oluyor.
Şirketten yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ardından Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde kritik rol oynayan sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik yüz maskesi üretileceği duyuruldu.
Açık kaynaktan alınan ancak tasarımı Ford Otosan Ar-Ge Departmanı tarafından iyileştirilen yüz maskesinin, benzerlerinden farklı olarak, 150 derecelik bir açıyla yüzün tamamını korurken, ön camı özel olarak geliştirilen PET veya PETG malzemeden kesilerek üretileceği belirtildi.
Yüz maskelerinin seri üretiminin yan sanayi ile birlikte Ford Otosan’ın geliştirdiği kalıpla yapılacağını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hem de Sağlık Bakanlığımız ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Açık kaynaklı bir modeli baz alarak, Sağlık Merkezi çalışanlarımızın yönlendirmeleri ve Ford Otosan Ar-Ge mühendislerinin çalışmalarıyla bu modeli yüzün tamamını koruyacak şekilde iyileştirdik. Geldiğimiz noktada, şu an maske üretimi için 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Tasarladığımız yüz maskeleri, yan sanayimiz ile birlikte sağlık çalışanlarımızın canları pahasına verdiği mücadelede kullanılmak için seri üretime hazır. Çok kısa bir zaman içerisinde on binlerce üretebilecek duruma geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.
Ford Otosan, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek adına Türk otomotiv sanayisinde üretime ara vereceğini geçen hafta açıklamıştı.
Otosan'ın kararının ardından, Toyota, Honda, Oyak-Renault, Hyundai-Assan, Mercedes-Benz Türk, Otokar ve Türk Traktör gibi kurumlar da üretimlerine ara vereceklerini açıkladılar.
SOLUNUM CİHAZI ÜRETİYORLAR
Avrupa ve ABD'de salgın nedeniyle kapanan birçok otomotiv fabrikasında ise, maske ve solunum cihazı için yeni hatlar kuruyor.
Türk otomotiv sanayisinde de son günlerde benzer adımlar atılıyor. Son olarak, motosiklet üretici TT Motor, maske üretimine başladığını duyurmuştu.
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