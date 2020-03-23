Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını ile mücadelede büyük önemi olan maske ve solunum cihazı için, diğer sektörler de kolları sıvamış durumda. Özellikle Avrupa ve ABD'de birçok otomotiv üreticisi, kapanan fabrikalarını yeniden organize ederek salgından etkilenen hastaların ihtiyaç duyabileceği maske ve solunum cihazı üretimine başlamaya hazırlanıyor.

Türk sanayisinde de benzer adımlar atmak için çalışmalar devam ederken, el yapımı motosiklet üreticisi TT Motor maske üretimine başladığını duyurdu.

2005 yılında Tarhan Telli'nin kurduğu firma, kendi fabrikasında özel tasarım el yapımı motosikletler üretiyor.

Firmanın kurucusu Telli, maske üretim bandını hayata geçirdiklerini duyururken, üretimini yaptıkları maskelerin test ve uygunluk raporlarının alınmış olduğunu ve CE sertifikasına sahip olduklarını bildirdi.

2.5 TL'YE SATIYOR

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Telli, salgının patlak vermesinin ardından fırsatçıların ortaya çıktığını ve maske fiyatlarının fahiş rakamlara çıkmasına yol açtığını belirterek, "Maskenin bir ihtiyaç haline gelebileceğini önceden öngörmüştük. Bu kapsamda, bütün tesisimizi maske üretimine uygun hale getirmek için çalışmalara başladık. 2 aylık bir çalışma süresi sonunda günde 500 bin adet maske üretir hale geldik" dedi.

Piyasadaki maske adet fiyatlarının fırsatçılar yüzünden 10 TL'yi aştığını kaydeden Telli, kendi ürettikleri maskelerin ise 2.5 TL'den satıldığını belirtti.

'KAPASİTEYİ GÜNDE 5 MİLYONA ÇIKARABİLİRİZ'

Telefon ile sipariş aldıklarını ve teslimatları kargo ile alıcıya ulaştırdıklarını anlatan Tarhan Telli, "İster toptan, ister perakende alın, fiyatımız değişmiyor. Geçen hafta 6 milyon adet maske teslimatı yaptık. Bu hafta da 10 milyon siparişin daha teslimatını yapacağız. Talep çok yoğun, yetişemiyoruz" diye konuştu.

Sağlık personeli ve hastalar olmak üzere, ihtiyacı karşılamak adına üretim kapasitesini artırmak istediklerinden de bahseden Telli, "Günde 5 milyon maske üretmek istiyoruz. Bunun için 12 ilave makine daha yapabiliriz. Fakat bunun için hammadde ve mali desteğe ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

OKSİJEN MASKESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Telli, koronavirüs ile mücadele kapsamında oksijen maskesi üzerinde çalıştıklarını ve günde bin adet oksijen maskesi üretmek için çalıştıklarını da bildirdi.

Yerli otomotiv sanayisinde sağlık ekipmanı üretimini gerçekleştiren TT Motor şüphesiz günümüz şartlarında önemli bir adım atmış durumda.

İlerleyen günlerde, Türk otomotiv sanayisindeki diğer kuruluşlardan da benzer adımlar gelebilir.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!