23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını ile mücadelede büyük önemi olan maske ve solunum cihazı için, diğer sektörler de kolları sıvamış durumda. Özellikle Avrupa ve ABD'de birçok otomotiv üreticisi, kapanan fabrikalarını yeniden organize ederek salgından etkilenen hastaların ihtiyaç duyabileceği maske ve solunum cihazı üretimine başlamaya hazırlanıyor.
Türk sanayisinde de benzer adımlar atmak için çalışmalar devam ederken, el yapımı motosiklet üreticisi TT Motor maske üretimine başladığını duyurdu.
2005 yılında Tarhan Telli'nin kurduğu firma, kendi fabrikasında özel tasarım el yapımı motosikletler üretiyor.
Firmanın kurucusu Telli, maske üretim bandını hayata geçirdiklerini duyururken, üretimini yaptıkları maskelerin test ve uygunluk raporlarının alınmış olduğunu ve CE sertifikasına sahip olduklarını bildirdi.
2.5 TL'YE SATIYOR
Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Telli, salgının patlak vermesinin ardından fırsatçıların ortaya çıktığını ve maske fiyatlarının fahiş rakamlara çıkmasına yol açtığını belirterek, "Maskenin bir ihtiyaç haline gelebileceğini önceden öngörmüştük. Bu kapsamda, bütün tesisimizi maske üretimine uygun hale getirmek için çalışmalara başladık. 2 aylık bir çalışma süresi sonunda günde 500 bin adet maske üretir hale geldik" dedi.
Piyasadaki maske adet fiyatlarının fırsatçılar yüzünden 10 TL'yi aştığını kaydeden Telli, kendi ürettikleri maskelerin ise 2.5 TL'den satıldığını belirtti.
'KAPASİTEYİ GÜNDE 5 MİLYONA ÇIKARABİLİRİZ'
Telefon ile sipariş aldıklarını ve teslimatları kargo ile alıcıya ulaştırdıklarını anlatan Tarhan Telli, "İster toptan, ister perakende alın, fiyatımız değişmiyor. Geçen hafta 6 milyon adet maske teslimatı yaptık. Bu hafta da 10 milyon siparişin daha teslimatını yapacağız. Talep çok yoğun, yetişemiyoruz" diye konuştu.
Sağlık personeli ve hastalar olmak üzere, ihtiyacı karşılamak adına üretim kapasitesini artırmak istediklerinden de bahseden Telli, "Günde 5 milyon maske üretmek istiyoruz. Bunun için 12 ilave makine daha yapabiliriz. Fakat bunun için hammadde ve mali desteğe ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.
OKSİJEN MASKESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Telli, koronavirüs ile mücadele kapsamında oksijen maskesi üzerinde çalıştıklarını ve günde bin adet oksijen maskesi üretmek için çalıştıklarını da bildirdi.
Yerli otomotiv sanayisinde sağlık ekipmanı üretimini gerçekleştiren TT Motor şüphesiz günümüz şartlarında önemli bir adım atmış durumda.
İlerleyen günlerde, Türk otomotiv sanayisindeki diğer kuruluşlardan da benzer adımlar gelebilir.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!