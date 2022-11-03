Ford Otosan, yılın ilk 9 ayına ait performansını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 1 Ocak-30 Eylül 2022 dönemindeki faaliyet raporunu açıklayan şirket, toplam satış adetlerini Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 23 artırarak 325 bin 266 adede yükseltti.

Şirketin söz konusu dönemde toplam satış gelirleri ise yıllık yüzde 143 artışla 110.9 milyar TL oldu.

9 ayda, net kârını yıllık yüzde 119 artıran Ford Otosan, bu dönemde 10.3 milyar TL kâr açıkladı.

Elde edilen kârlılık performansında, yılın 3'üncü çeyreğindeki güçlü yurtiçi satışların, yurt dışı satış adetlerindeki artış, fiyatlama disiplininin, maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetiminin, kur etkisinin ve maliyet artı ihracat anlaşmalarının etkili olduğu bildirildi.

TOPLAM SATIŞLARIN YÜZDE 80'İ YURT DIŞINA

Öte yandan, Ford Otosan'ın yurt dışı satışlarının toplam satış gelirlerindeki payı ise yüzde 80'e yükseldi.

İlk 9 ayda yurt içi toptan satışları yıllık yüzde 5 artarak 54 bin 268 adede yükselen Ford Otosan'ın, yurt içi satış gelirleri ise yüzde 124 artış ile 22.9 milyar TL'ye çıktı. Bu yükselişte, satış adetlerindeki artışın, olumlu satış miksinin ve sürdürülen fiyatlama disiplinin etkili olduğu belirtildi.

Ocak-Eylül döneminde, Ford Otosan’ın yurt dışı satış adetlerinin de yıllık yüzde 28 arttığı ve 270 bin 998 adede yükseldiği kaydedildi. Yurt dışı satış gelirlerini de bu dönemde yüzde 148 artıran şirket, 87.9 milyar TL ihracat geliri sağladı.

Bu rakamlara, yılın üçüncü çeyreğinde Romanya'daki Craiova fabrikasının yurt dışı

satış adetlerinin dahil edildiği ve elde edilen performansta kur etkisinin etkili olduğu bildirildi.

8.1 MİLYAR TL YATIRIM YAPTI

9 ayda yapılan yatırım tutarını da açıklayan Ford Otosan, aktifleştirilen ürün geliştirme harcamaları dahil olmak üzere toplamda 8.1 milyar TL yatırım harcaması yaptığını, çeşitli ürün geliştirme projelerine ilişkin olarak proje aktifleşme öncesi de 2.2 milyar TL tutarında Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini bildirdi.

PAZAR TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Ford Otosan, 3'üncü çeyrekte yıl sonu beklentilerini de güncelledi. Önceki açıklamasında, yıl sonunda pazarın 800-850 bin adet aralığında gerçekleşeceği öngörüsünde bulunan şirket, beklentisini düşürerek toplam pazarın yıl sonunda 775-825 adet aralığında gerçekleşeceğini öngördü.

Yıl sonu için yurt içi satış gelirleri beklentisini de 100 bin adetten 90 bin adetlere çeken şirket, Romanya fabrikasının kontrolünü devralmasının ardından, yurt dışı satış adetlerinde ise 110 bin adet kadar artış öngördü. Ford Otosan'ın yıl sonu için Türkiye'deki üretim tahminleri ise 420 bin adetlerden 390 bin adede kadar düşürüldü.