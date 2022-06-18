2021 yılında 6.2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Ford Otosan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasında, üst üste 7 senedir Türkiye'nin, 11 senedir de otomotiv sektörünün ihracat şampiyonluğu unvanını elden bırakmadı.
TİM tarafından 2003 yılından beri yapılan ve 26 sektörün tamamını kapsayan "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasında ihracat lideri olan Ford Otosan, geçen sene Türkiye'nin ticari araç ihracatının yüzde 79'unu gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ford Otosan ayrıca kısa süre önce İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda 2021'de üretimden satışlara göre 67 milyar 305 milyon TL ile ikinci en büyük sanayi kuruluşu unvanını kazandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, İngiltere merkezli değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance tarafından açıklanan listede Ford Otosan'ın 819 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye'nin en değerli üçüncü markası olduğu bildirildi.
'2021 EN BAŞARILI YILLARIMIZDAN BİRİ OLDU'
Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, şirketin 2022 yılının ilk çeyreğinde de ticari araç pazarındaki liderliğini yüzde 32.8 payla sürdürdüğünü ve toplam pazarda yüzde 10 payla 3'üncü sıradaki konumunu koruduğunu belirtti.
Özyurt, "2021'i tarihimizin en başarılı yıllarından biri olarak tamamladık. 2011 yılından bu yana otomotiv sektöründe ihracat lideriyiz. Gerek Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasını bünyemize katarak yurt dışı operasyonlara açılmamız gerek kısa süre önce Transit modelimizi elektriklendirmemiz, önümüzdeki yıl da şampiyonluğu elden bırakmaya niyetimizin olmadığını gösteren gelişmeler. İki ülkede dört fabrikamızda üreteceğimiz yeni nesil araçlarla Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi haline gelirken Ford Otosan'ın bu başarılarında emeği bulunan değerli çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.
2021'de 2 milyar euroluk yatırım planı açıklayan Ford Otosan'ın cirosunun 8 milyar dolara ulaştığı ve 14 bin 500 kişiye istihdam sağladığı belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!