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Haberler Otomobil

F-150 Lightning'in üretimi zamlı başladı

Ford, Şubat ayında üretimini durdurduğu elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'in üretimine kaldığı yerden yeniden başlarken, aracın fiyatında da artırıma gitti

Giriş: 31.03.2023 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
F-150 Lightning'in üretimi zamlı başladı
HABERTURK.COM

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Şubat ayında elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'de batarya kaynaklı yangın çıkmasının ardından, modelin ara verdiği üretimine yeniden başladı.

Üretimini yeniden başlaması ile birlikte, elektrikli otomobilin fiyatını da zam geldi. Öyle ki, ABD'de artık 60 bin dolara yakın bir fiyattan satışa sunulacak otomobil, geçen seneye göre yüzde 50 zamlanmış oldu.



Ford, F-150 Lightning'in fiyatını 2021'de ilk kez duyurduğunda, aracın fiyatının 40 bin doların altında kalması planlanıyordu. Fakat, aradan geçen zaman içinde elektrikli pick-up'ın fiyatında birkaç kez zam meydana geldi.


Fiyat artışlarında, lityum, kobalt ve nikel gibi hammaddelerin hızlı artan fiyatları ve F-150 Lightning için bekleneni üzerinde talep gelmesinin etkili olduğu belirtiliyor.


Ford Şubat ayında, üretimden yeni çıkmış ve kalite kontrol sürecindeki F-150 Lightning'de yangın çıkması sonucu otomobilin üretimini ve sevkiyatını durdurdu.


 


 

                            

                    

                        

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