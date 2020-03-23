Reuters / HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv üreticileri fabrika kapatmaya devam ediyor. Son günlerde Avrupa ve ABD'de otomotiv üretimi durma noktasına gelirken, dünyanın diğer bölgelerinde de fabrika kapatmalar gündeme geliyor.

ABD'li üretici Ford, Avrupa ve ABD'deki fabrikalarından sonra Güney Afrika, Tayland ve Vietnam'daki tesislerinde de üretime ara verdiğini duyurdu.

Söz konusu adımın koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek adına atıldığı belirtildi.

Salgın nedeniyle Türk otomotiv sanayisinde fabrika kapatan üreticiler arasında Honda, Toyota, Türk Traktör, Mercedes-Benz Türk ve Ford Otosan bulunuyor.

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