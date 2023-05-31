Flaş iddia! İspanyol üretici otomobili bırakıyor...

Otomotiv sektöründe seri üretim ilk otomobilin üzerinden geçen 115 yılda, birçok marka kurulduğu günden beri ayakta kalmaya devam ederken, bazı üreticiler ise ya el değiştirdi ya da kepenk kapatarak tarihin tozlu sayfalarında yer aldı.

Birçok otomotiv üreticisi ise, geçmişte farklı üretim kollarında faaliyet gösterirken birer otomobil üreticisi haline geldi. Hatırlanacak olursa, 20'inci yüzyılın başında bisiklet, motosiklet, uçak üreten firmalar ikinci dünya savaşının ardından otomobil üretimine soyunmuşlardı.

Günümüzde değişen trendler ise, otomobil üreten firmaların bazılarının sektör değiştirmeye hazırlanmasına yol açıyor. Bu kapsamda en son iddia ise, 70 yıldır otomobil üreten bir firmanın başka bir alana yöneleceği şeklinde.

Öyle ki, tam adı Sociedad Española de Automóviles de Turismo (İspanyol Binek Otomobilleri Şirketi) olan, kısaca Seat olarak bildiğimiz İspanyol otomobil üreticisinin, önümüzdeki yıllarda otomobil üretmeyi bırakacağı öne sürüldü.

İngiliz yayın kuruluşu Autocar'ın ortaya attığı iddianın detayına bakmadan önce, Seat'ın tarihine kısaca bir göz atmakta fayda var.

FIAT İLE BAŞLADI VW İLE DEVAM ETTİ

Seat'ın temeli, İspanyol hükümeti ve altı İspanyol bankasının ülkede yerli otomobil üretmek için İtalyan otomobil üreticisi Fiat ile ortaklık yapması sonucu ikinci dünya savaşının hemen ardından 1948 yılında atıldı.

İlk otomobilini 1953 yılında yollara çıkaran Seat, yalnızca yerel İspanya pazarı için otomobil ürettikten sonra 1960'lı yılların sonunda İtalyan Fiat ile ortaklık yapısını güncelledi. Bu anlaşma ile Seat'ın ihracat serüveni başladı ve 1969 yılında İspanya'dan on ikiden fazla ülkeye otomobil ihraç edildi.