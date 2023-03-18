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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B, görünümünü "negatif" olarak teyit etti

Giriş: 18.03.2023 - 00:50 | Güncelleme: ABONE OL
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
HABERTURK.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye değerlendirmesini yayınladı. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu "negatif" görünüm ile "B" olarak teyit etti.

Değerlendirmesinde Türkiye'nin "B" notunun, zayıf dış finansmanı, giderek artan müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaları, siyasi ve jeopolitik riskleri yansıttığını belirtti.

Depremlerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisinin Mayıs seçimleri öncesinde mali ve kredi teşvikiyle kısmen dengelenmesiyle birlikte büyümenin yüzde 2.5 olacağını tahmin etti. Bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 56.5 olacağını öngördü.

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