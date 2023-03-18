Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye değerlendirmesini yayınladı. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu "negatif" görünüm ile "B" olarak teyit etti.

Değerlendirmesinde Türkiye'nin "B" notunun, zayıf dış finansmanı, giderek artan müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaları, siyasi ve jeopolitik riskleri yansıttığını belirtti.

Depremlerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisinin Mayıs seçimleri öncesinde mali ve kredi teşvikiyle kısmen dengelenmesiyle birlikte büyümenin yüzde 2.5 olacağını tahmin etti. Bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 56.5 olacağını öngördü.

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