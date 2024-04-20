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        Haberler Gündem Hava Durumu Fırtına sağanak haberleri: Antalya'da rüzgarın hızı: 118 km'ye ulaştı! Ağaçlar devrildi - Son haberler

        Antalya'da rüzgarın hızı: 118 km'ye ulaştı! Birçok kentte ağaçlar devrildi! Başkent'te fırtına gün boyu sürecek!

        Yurt genelinde fırtına ve sağanak etkili oluyor. Meteoroloji tarafından dün 45 il için verilen "sarı" alarmın ardından İzmir Foça'da hortum oluştu; Muğla'da devrilen ağaçlar, araçların üzerine düştü; Antalya'da rüzgarın hızı 118 km'ye kadar ulaştı. Başkent'te de rüzgarın hızı yer yer 90 km'ye çıkarken, devrilen ağaçlar hasara neden oldu; ulaşımda aksamalar yaşandı. İşte yurtta fırtına kâbusu...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:50
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        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
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        Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı fırtına ve sağanak uyarısının ardından; dün akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan ve Marmara, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'da etkili olan fırtına ile sağanak, hayatını olumsuz etkiledi.

        ANKARA'DA AĞAÇLAR KIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre Başkent'te sabah saatlerinden itibaren görülen kapalı hava öğlen fırtına ve sağanağa dönüştü. Kent merkezinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ağaç dalları kırıldı ve yollarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        BAŞKENT'TE FIRTINA GÜN BOYU SÜRECEK

        Etimesgut ilçesine bağlı Devlet Mahallesi'nde bulunan Recep Tarman Parkı'nda bir ağacın dalı gövdesinden kırılarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Mamak Asım Gündüz Caddesi'nde de bir ağacın yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dalı kaldırıma devrildi.

        ANKARA VALİLİĞİ UYARIDA BULUNMUŞTU

        Ankara'da olumsuz hava koşullarının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Ankara Valiliği'nce dün yapılan açıklamada, rüzgarların, yer yer saatte 75 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtilmişti.

        ANTALYA'DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

        AA'da yer alan habere göre Antalya'da kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

        TRAFİKTE AKSAMALAR OLDU

        Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına ve dalgaya rağmen bazı vatandaşlar sahile inerek fotoğraf çektirdi. Kentte sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı.

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        KEMER'DE RÜZGARIN HIZI: 118 KM/SA

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, rüzgarın saatteki hızı kent merkezinde 68.4, Kemer ilçesindeki Sığlık Fenerinde ise 118 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklığının düne göre 2 derece düştüğü kentte, fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.

        MUĞLA'DA ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

        İHA'da yer alan habere göre Meteoroloji'nin, Muğla için yaptığı şiddetli yağış, fırtına, taşkın ve çatı uçması uyarısı sonrası Muğla genelinde çok sayıda ağaç devrilmesi sonucu araçlar hasar gördü.

        İZMİR FOÇA'DA HORTUM OLUŞTU

        DHA'da yer alan habere göre, İzmir’de dün gece kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Kentte aralıklarla yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi. O anlar, otomobilinde yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

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        DENİZLİ'DE ÇATI UÇTU

        Denizli'nin Kale ilçesinde, sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bir otelin çatısı, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Park halindeki otomobillerin üzerine düşen çatı malzemeleri, 2 otomobilde hasar oluşturdu.

        BURSA'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

        Bursa’nın Gemlik ilçesinde, yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı.

        Olayın büyüklüğü dron ile havadan görüntülendi.

        ESKİŞEHİR'DE FIRTINA ETKİLİ OLDU

        Eskişehir'de kuvvetli rüzgarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın dış yalıtım malzemeleri söküldü.

        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
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        #fırtına
        #Sağanak
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