Hava durumu İstanbul | AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz! Bugün hava nasıl olacak, bugün yağmur yağacak mı?

Hava durumu İstanbul | AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz! Bugün hava nasıl olacak, bugün yağmur yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, (Adana ve K.Maraş hariç) Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların, Marmara, Kıyı ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir. REKLAM

HAVA SICAKLIĞI BATIDA 2-4 DERECE DÜŞÜYOR Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava kütlesinin etkisi ile 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE FIRTINANIN HIZI 90 KM'YE ÇIKACAK Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat), Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90) şeklinde; Marmara'da kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, ara sıra kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

45 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ MGM tarafından fırtına ve sağanak alarmı verilen illerimiz şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce. REKLAM

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri, orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girecek. İl genelinde hafif şekilde görülen yağışların, sabah erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde, saatte 40-65 kilometre hızla esecek rüzgarla etkisini arttırması bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE MEGAKENT YAĞMURA TESLİM Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batıdaki ilçelerde başlaması beklenen sağanak geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50 kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisini kaybetmesi, pazar günü itibarıyla da şehri terk etmesi öngörülüyor. #Meteoroloji’ye göre;



⚠️ #İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması bekleniyor. ⛈️



⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/9pewl7h5yG — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 19, 2024

İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU REKLAM Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. EDİRNE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. REKLAM KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. A.KARAHİSAR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. DENİZLİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. MANİSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. REKLAM MERSİN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. REKLAM SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu. TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu. ERZURUM: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu. KARS: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. MALATYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu. VAN: 29, Parçalı bulutlu. DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve az bulutlu. GAZİANTEP: 26, Parçalı bulutlu. SİİRT: 27, Parçalı ve az bulutlu. ŞANLIURFA: 29, Parçalı ve az bulutlu.