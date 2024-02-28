Fırat Tanış kimdir, kaç yaşında? İklim Tamkan'dan Fırat Tanış için şoke eden iddia!
Ünlü oyuncu Fırat Tanış piyanist sevgilisi İklim Tamkan arasındaki ipler gerildi. İklim Tamkan Fırat Tanış'tan ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı aldığını duyurdu. Tamkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı iddialar üzerine Fırat Tanış kimdir, kaç yaşında, nereli, İklim Tamkan Fırat Tanış olayı nedir, ayrıldılar mı sorusuna yanıt aranıyor. Fırat Tanış 5 Mayıs 1975'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam ismi Nuri Fırat Tanış olan oyuncu Aslen Gürcistan Ahıska kökenlidir. İşte olayın perde arkası ve detaylar…
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Fırat Tanış hayatı ile ilgili sorgulamalar son günlerde artış gösterdi. Piyanist İklim Tamkan sosyal medya platformu X ve Instagram üzerinden bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış ile ilgili bir açıklama yaptı. Bilindiği üzere ünlü oyuncu Fırat Tanış eski eşi Kübra Tanış ile iki sene önce boşanmıştı. Bu evlilikten bir de kızı olan Fırat Tanış, eski eşi Kübra Tanış ile fikren ve ruhen anlaşamadığını öne sürerek boşanma davası açmıştı. Peki Fırat Tanış kimdir, kaç yaşında? İklim Tamkan Fırat Tanış ayrıldı mı?
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İKLİM TAMKAN - FIRAT TANIŞ OLAYI NEDİR?
Piyanist İklim Tamkan, sosyal medya platformu X ve Instagram üzerinden bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış ile ilgili bir açıklama yaptı.
Tamkan, eski sevgilisi oyuncu Fırat Tanış hakkında psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takipten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.
İklim Tamkan "Açıklama" başlığıyla yaptığı paylaşımda;
"Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.
Yaşadığım bu tecrübe benim için "yanlış bir seçimdi" deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.
Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. "
"Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım. İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.
Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.
Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.
Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir. "
"İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.
Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.
Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir.
Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır.
Çünkü hiç korkmuyorum. Kamuoyuna saygıyla, İklim Tamkan " ifadelerine yer verdi.
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İKLİM TAMKAN KİMDİR?
1984 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan İklim Tamkan, müzik tutkusuna henüz 11 yaşında adım attı. Eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başlayan Tamkan, ardından eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı'nda devam etti. Bu süreçte Ayşegül Sarıca, Ali Darmar ve Namık Sultanov gibi deneyimli isimlerden aldığı eğitimler, müzikal kariyerine yön verdi. Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimini ilerleten Tamkan, 2002 yılında Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde solistlik ve piyano pedagojisi alanlarında kabul edilerek yeteneğini daha da geliştirdi.
2021 yılında sanatseverlerle buluşan "Lo Şivano" adlı şarkı, İklim Tamkan'ın düzenlemesi ve Pervin Chakar'ın seslendirmesiyle hayat buldu. Ertan Tekin'in duduk performansıyla zenginleşen şarkının kapak çizimi ise usta sanatçı Fırat Tanış'a aitti.
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FIRAT TANIŞ KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıd Lisesi'nde başladı. Bir süre Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptığı 1998-2001 yılları arasında Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi yönetmenlerle çalıştı. 2000-2010 yılları arasında, Sır Çocukları, Tramvay, Beyaz Melek, Dilber'in Sekiz Günü, Vay Arkadaş-Manik, Tik, Dildo sinema filmlerinde ve Adem ile Havva, Radyo-Madyo, Yeditepe İstanbul, Felek Ne Demek, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Aşka Sürgün, Ihlamurlar Altında, Menekşe ile Halil, Geniş Aile televizyon yapımlarında rol aldı. Müzik alanında da çalışmaları olan sanatçının sözü-müziği kendine ait olan çalışmaları Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi yorumcular tarafından seslendirilmiştir. 1 Ekim 2012'de kurulan günlük soL Gazetesi'nin kültür sayfasında 3 Aralık 2012'den itibaren köşe yazarlığı yapmaktadır. 10 Haziran 2013 itibarı ile dizi oyunculuğunu bıraktığını açıklamış, buna sebep olarak televizyon kanallarının 2013 Taksim Gezi Parkı protestolarına yeterli yayın saati ayırmamasını göstermiştir.
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DİZİLERİ
1995 - Radyo Madyo
2001 - Yeditepe İstanbul (Özberk)
2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Çiroz)
2005 - Aşka Sürgün (Resul Şahvar)
2005 - Ihlamurlar Altında (Nevzat)
2006 - Felek Ne Demek? (Muharrem)
2007 - Menekşe ile Halil (Yusuf)
2009-2011 - Geniş Aile (Koyu Bilal)
2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Patrona Halil)
2014 - Ulan İstanbul (İsfendiyar Kapusuz) (Konuk oyuncu)
2014-2016 - Yeşil Deniz
2017-2019 - İstanbullu Gelin (Adem Sezgin)
2020-2021 - Arıza (Cabir) (Konuk Oyuncu)
2021-2022 - Kulüp (Çelebi)
2021-2022 - Aziz - (Delege Pierre)
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