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        Haberler Ekonomi Para Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde yükseldi - Para Haberleri

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde yükseldi

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde geçen aya göre 1 puan artarak 157,8 seviyesine yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:15
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        Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde yükseldi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

        Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde geçen aya göre 1 puan artarak 157,8 seviyesine yükseldi.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

        İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlenirken, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

        İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

        2024 yılı eylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 1,0, 0,5 ve 3,0 puanlık artış gerçekleşti.

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