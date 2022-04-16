Filistin'den Mescid-i Aksa çağrısı

AA

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Kudüs'teki gelişmeler üzerine BM ve uluslararası yetkililerle bir dizi görüşme yaptı.

Görüşmelerde İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli gazeteci, çocuk, yaşlı ve kadınların hemen salıverilmesi gerektiğinin altını çizen Mansur, Mescid-i Aksa'da bulunan İsrail güçlerinin çekilmesi ve Müslümanlar ile Hristiyanların ibadetlerine yönelik engellerin kaldırılması için Tel Aviv'e baskı kurulması talebinde bulundu.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıları ve Filistin topraklarının her bölgesinde tansiyonu yükseltmeye yönelik adımlarını durdurmasını da isteyen Mansur, "İsrail devleti ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılara karşı kınamaların, suçların önüne geçmenin yanı sıra hesap sorma ve Filistin halkını korumaya alacak düzeye çıkması gerekiyor." dedi.

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Mansur, uluslararası topluma, giderek tırmanan tehlikenin önüne geçme ve Filistinli sivilleri korumak için bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu.

MESCİD-İ AKSA'DA NELER YAŞANDI?

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin dün sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darp ederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi, zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.