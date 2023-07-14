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        Filenin Sultanları'nın gözde ismi! İlkin Aydın'ın bikinili pozları göz kamaştırdı!

        Türkiye, İtalya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Maçın içerisinde gösterdiği performansıyla dikkat çeken isimlerden biri İlkin Aydın oldu. Güzel sporcu sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle de sevenlerinden beğeni topladı.

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 15:27
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          Filenin Sultanları geçtiğimiz gün sahada fırtınalar estirdi. Maç içerisinde Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in performanslarının yanında genç sporcu İlkin Aydın'da dikkatleri üzerine çekti.

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          Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Türkiye, İtalya’yı 3-0 mağlup ederek adını altın harflerle yarı finale yazdırdı. İtalya maçının 2. setinden sonraki arada çalan Erik Dalı ise sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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          Sahada Ebrar Karakurt, Zehra Güneş gibi isimlerin yanında en çok dikkat çeken kişilerden biri de İlkin Aydın oldu. Güzel sporcunun sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri sevenleri tarafından iltifat dolu yorumlar aldı.

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          5 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen İlkin Aydın, 137 bin takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Smaçör pozisyonunda görev alan sporcuya sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geliyor.

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          İşte İlkin Aydın'ın pozları...

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