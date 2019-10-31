FCA ve Peugeot ile Citroen markalarının sahibi PSA dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisini oluşturmak için yüzde 50-yüzde 50 hisse takasıyla güçlerini birleştireceklerini açıkladılar. Fiat ve PSA yaptıkları ortak açıklamada, iki grubun yetkililerinin görüşmeleri önümüzdeki haftalarda sonuçlandırmaya çalışacağını ifade ettiler.

YENİ ŞİRKETİN CEO'SU TAVARES

FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, ortak şirkete başkanlık edecek. Peugeot'un CEO'su Carlos Tavares ise yeni şirketin CEO'su olacak. İki otomobil üreticisinin vardığı anlaşma, otomobil üreticilerinin, dünya çapında talebin azalmasıyla karşı karşıya kaldığı ve teknolojik olarak daha gelişmiş, daha çevreci otomobil modelleri geliştirmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Fiat ve FCA arasındaki birleşme tamamlandığında, hiçbir fabrika kapatılmadan birleşme sonucunda yıllık 3.7 milyar euro (4.1 milyar dolar) tasarruf edilmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında Fiat Chrysler (FCA) hissedarlarına 5.5 milyar euro (6.1 milyar dolar) özel temettü ödeyeceğini ve hissedarlarına robot üretim birimi Comau'da hisse vereceğini söyledi. Merkezi Hollanda'da olacak grupta 11 kişilik yönetim kurulu bulunacak. Bu kurulun altı üyesi Tavares dahil Peugeot'dan, beş üyesi ise Yönetim Kurulu Başkanı Elkann da dahil olmak üzere

FCA'dan gelecek. Hisseler Paris, Milano ve New York borsalarında işlem görecek.

PSA küresel büyüme planları çerçevesinde 2017 yılında GM'den Opel'i satın almıştı.