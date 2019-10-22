Fransız otomobil üreticisi Renault'un Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, İtalyan otomobil üreticisi Fiat ile olası bir anlaşmanın şu anda masada olmadığını söyledi. Fransız yönetici, konunun ileriki bir zamanda yeniden değerlendirilme ihtimalini ise göz ardı etmedi.

Senard France Inter radyosuna yaptığı açıklamada FCA ile bileşme konusunu "bugün masada değil" diye yorumlarken, Renault'un Fiat ile birleşmeyi yeniden değerlendirebileceği yönündeki spekülasyonlarla ilgili olarak kimsenin "asla asla dememesi gerektiğini" kaydetti.

Önceki günlerde Thierry Bollore'yi CEO'luk görevinden alan Renault, Haziran ayında Fiat'la birleşme anlaşmasından vazgeçmişti.

GHOSN'UN TUTUKLANMASI İPLERİ GERDİ

Renault- Nissan ittifakının eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un geçen yıl yolsuzluk suçlamaları ile tutuklanmasının ardından, Renault ve Nissan arasındaki ipler hiç olmadığı kadar gerilmişti.

Fiat Chrysler'in Renault'a birleşme teklifinde bulunması ise, Japon marka ile Fransız üreticinin ilişkisini bitirme noktasına getirmişti.

Ghosn'un ardından Nissan'ın yeni CEO'su olan Hiroto Saikawa'nın da geçtiğimiz ay görevinden istifa etmesi ile, Renault-Nissan ittifakının geleceğini kurtarması umuduyla şirketin yeni CEO'su olarak üniversitede din bilimleri eğitimi alan ve Renault ile iyi ilişkiler içinde olan Makoto Uchida atanmıştı.

Uchida'nın Nissan'ın yeni CEO'su olarak göreve başlamasının hemen ardından ise, Renault bir zamanlar Ghosn'un sağ kolu olan CEO'su Thierry Bollore'nin ani bir karar ile görevden alındığını açıklamıştı.

İki şirkette yapılan yönetim değişiklikleri, ittifakın yeni güçlendirilmesi olarak yorumlanmıştı.