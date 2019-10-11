11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hafta başında yönetim değişikliğinin yaşandığı Nissan'daki gelişmelerin, Japon markanın ittifak ortağı Renault'ta da yansıyacağını yazmıştık.
Fransız üreticiden açıklama gecikmedi. Renault CEO'su Thierry Bollore'nin görevinden alındığı açıklanırken, şirketin CEO'luk görevine ise finansal direktör olarak görev yapan Clotilde Delbos'un getirildiği bildirildi.
Delbos'un kalıcı bir CEO bulunana geçici bir süre için şirketin kaptan koltuğunda oturacağı aktarıldı.
TUTUKLANAN CEO'NUN SAĞ KOLUYDU
Thierry Bollore, geçtiğimiz yıl yolsuzluk suçlamaları ile Tokyo'da tutuklanan Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn'un sağ kolu olarak biliniyor.
Görev süreci boyunca Nissan yönetimi ile yıldızı bir türlü barışamayan Bollore'nin, yönetim tarzı ve aldığı kararlar ile ittifakın geleceğini riske attığı bir süredir konuşuluyordu.
Ayrıca, Nissan yönetiminin, izlediği politikalar ve Japon üreticiye yakın yöneticileri şirketten kovması yüzünden Bollore'ye karşı güveninin kalmadığı bildiriliyor.
Öte yandan, Fransız basınına açıklamalarda bulunan Bollore, bugün yaşanan gelişmeler öncesinde görevinden alınacağı yönündeki haberlerin ülke basınında yer almasının kendisine karşı bir darbe olduğunu kaydetti.
NISSAN'IN DA CEO'SU DEĞİŞTİ
Japonya'nın en büyük ikinci otomotiv üreticisi Nissan'da hafta başında CEO değişikliğine giderek, bir yıl içine ikinci kez tepe yöneticisini değiştirmişti.
Son bir yıldır yolsuzluk suçlamaları ile sarsılan Japon şirket, çareyi din bilimci bir isim olan Makato Uchida'yı CEO yapmakta buldu.
Uchida, Nissan'ın Çin operasyonlarının başında yer alıyordu. Japon şirketin yeni CEO'su Renault ile de güçlü ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.
Bu kapsamda, yapılan yönetim değişiklikleri ile birlikte Renault-Nissan ilişkilerinin önümüzdeki dönemde tamir sürecine gireceği söylenebilir.
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