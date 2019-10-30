Fiat Chrysler ile Peugeot ile Citroen markalarının sahibi PSA, bir kaynağın verdiği bilgiye göre yaklaşık 50 milyar dolar büyüklükte bir şirket oluşturmak üzere birleşme görüşmeleri yürütüyorlar. Şirketler ve Fransa hükümeti konu hakkındaki sorulara cevap vermedi. Fiat Chrysler bu yıl daha önce Renault'ya birleşme teklifinde bulunmuş, ancak başarılı olamamıştı.

İki şirketin birleşmek üzere görüşme yürüttüğü haberi ilk olarak The Wall Street Journal'da yer aldı. Konuya yakın bir kaynak PSA denetim kurulunun birleşmeyi ele almak üzere bugün toplanacağını bildirdi. Peugeot ile Fiat Chrysler önlerindeki siyasi, mali ve yönetimsel engelleri aşarak birleşmeyi başarsalar bile büyük zorluklarla karşı karşıya olacaklar.

DEĞİŞEN TEKNOLOJİLER

Araç üreticileri, taşıtlara olan talebin dünya çapında azaldığı bir dönemde yüzyılın en büyük teknolojik değişimlerine ayak uydurmak için büyük yatırımlar yapmak zorunda kalıyorlar. Otomotiv üreticilerinin bu teknolojik dönüşümde ayakta kalmak için elektrikli, ağ bağlantılı ve otonom araç teknolojilerine sahip olması gerekiyor.