Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Otomobil Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu

Elektrikli 500 Türkiye'ye 'eli rahat' geldi

Fiat’ın tamamen elektrikli modeli 500e, Türkiye'de satışa sunuldu. La Prima by Bocelli versiyonu ile ülkeye giriş yapan otomobil, 2’nci seviye otonom sürüş destek sistemine sahip. Menzil değeri 320 kilometre olarak açıklanan 500e, hatchback, 3+1 ve cabrio olmak üzere 3 farklı gövde tipi ile bayilerde yerini aldı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "500e’yi Türkiye pazarı ile araç bulunurluğu bakımından en doğru tarihte buluşturduğumuza inanıyoruz. Sadece lansman döneminde değil, sonrasında da bulunurluk anlamında en iyi şartları sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yaptık" dedi

Giriş: 18.03.2023 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu
HABERTURK.COM

İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın ilk kez 1957 yılında tanıttığı modeli 500, tam elektrikli versiyonu ile Türkiye'ye giriş yaptı.

500e isimli otomobil, La Prima by Bocelli versiyonu ile bayilerde yerini alırken, otomobilin online satış kanalları üzerinden de satın alınabileceği belirtildi.

500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 km'ye kadar menzil, şarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor.

Ayrıca lansmana özel, Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak ev tipi prizlere uyumlu Mod 2 şarj kablosunu da sunan yeni Fiat 500e’de 7,4 ve 22 kW'lık Wallbox çözümleri aksesuar ürün gamında satışa sunuluyor.

500e boyutları, hibrit motorlu 500’den 6 cm daha uzun, 6 cm daha geniş ve 3 cm daha yüksek olarak açıklanıyor.

'BULUNURLUK ANLAMINDA ÇALIŞMALARI YAPTIK'

2'inci seviye otonom sürüş destek sitemleri ile gelen araç hakkında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 500e’yi, müşterileri beklentilerini dikkate alarak üç gövde tipi ve tek bir donanım seviyesi ile satışa sunduklarını aktardı.

Aytaç, "500e’yi Türkiye pazarı ile araç bulunurluğu bakımından en doğru tarihte buluşturduğumuza inanıyoruz. Sadece lansman döneminde değil, sonrasında da bulunurluk anlamında en iyi şartları sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yaptık. 500e La prima versiyonunu hatchback, 3+1 ve cabrio gövde tipleriyle müşterilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 500e La Prima hatchback gövde tipi 869 bin 900 TL, 3+1 gövde tipi 899 bin 900 TL, cabrio gövde seçenekli versiyonu ise 929 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor!
Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor!
Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!
Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!
Komşularının istemediği kedileri için parka ev yaptı
Komşularının istemediği kedileri için parka ev yaptı
Galata'da dehşet! Yayaların arasına daldı
Galata'da dehşet! Yayaların arasına daldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.