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İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın ilk kez 1957 yılında tanıttığı modeli 500, tam elektrikli versiyonu ile Türkiye'ye giriş yaptı.

500e isimli otomobil, La Prima by Bocelli versiyonu ile bayilerde yerini alırken, otomobilin online satış kanalları üzerinden de satın alınabileceği belirtildi.

500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 km'ye kadar menzil, şarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor.

Ayrıca lansmana özel, Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak ev tipi prizlere uyumlu Mod 2 şarj kablosunu da sunan yeni Fiat 500e’de 7,4 ve 22 kW'lık Wallbox çözümleri aksesuar ürün gamında satışa sunuluyor.

500e boyutları, hibrit motorlu 500’den 6 cm daha uzun, 6 cm daha geniş ve 3 cm daha yüksek olarak açıklanıyor.

'BULUNURLUK ANLAMINDA ÇALIŞMALARI YAPTIK'

2'inci seviye otonom sürüş destek sitemleri ile gelen araç hakkında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 500e’yi, müşterileri beklentilerini dikkate alarak üç gövde tipi ve tek bir donanım seviyesi ile satışa sunduklarını aktardı.

Aytaç, "500e’yi Türkiye pazarı ile araç bulunurluğu bakımından en doğru tarihte buluşturduğumuza inanıyoruz. Sadece lansman döneminde değil, sonrasında da bulunurluk anlamında en iyi şartları sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yaptık. 500e La prima versiyonunu hatchback, 3+1 ve cabrio gövde tipleriyle müşterilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 500e La Prima hatchback gövde tipi 869 bin 900 TL, 3+1 gövde tipi 899 bin 900 TL, cabrio gövde seçenekli versiyonu ise 929 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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