FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY'den aranan eski Danıştay üyesi Mustafa Döner, Edirne'nin İpsala ilçesi askeri bölgede yakalandı.

Dikili Karakolu'na bağlı sınır devriye ekipleri, gece saatlerinde Yunanistan'a sınır olan 1'inci derece askeri yasak bölgede 3 kişiyi yakaladı. Kimlik kontrolleri yapılan kişilerin, eski Danıştay üyesi Mustafa Döner, eski savcı Cahit Özcan ve eski komiser Hasan Uzun olduğu belirlendi.

3 kişinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "silahlı terör örgüte üye olmak" suçundan arandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelilerinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.