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FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi, Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesindeki askeri bölgede, FETÖ/PDY'den aranan eski Danıştay üyesi Mustafa Döner, sınır devriye ekiplerince yakalandı

Giriş: 05.02.2023 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı
DHA

Terör örgütü FETÖ/PDY'den aranan eski Danıştay üyesi Mustafa Döner, Edirne'nin İpsala ilçesi askeri bölgede yakalandı.

Dikili Karakolu'na bağlı sınır devriye ekipleri, gece saatlerinde Yunanistan'a sınır olan 1'inci derece askeri yasak bölgede 3 kişiyi yakaladı. Kimlik kontrolleri yapılan kişilerin, eski Danıştay üyesi Mustafa Döner, eski savcı Cahit Özcan ve eski komiser Hasan Uzun olduğu belirlendi.

3 kişinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "silahlı terör örgüte üye olmak" suçundan arandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelilerinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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