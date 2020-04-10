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Hafta içi her gün Ömür Gedik ile birlikte Instagram hesabından canlı yayınla para ödüllü yarışma sunan şarkıcı Ferhat Göçer, hem kendi yayınında hem de geçtiğimiz günlerde Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın hocanın talebi ile katıldığı İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nin canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu.

'Evden Eve' isimli programla her gece 22.00'de izleyicilerin karşısına çıkan Göçer, bir yandan da hakkında merak edilenleri cevapladı.

25 yıl boyunca genel cerrahi hekimliği yapan ve bir süre önce emekli olup doktorluğu bırakan sanatçıya, geçirdiğimiz bu zorlu süreçle hekimliğe geri dönmekle ilgili pek çok benzer soru geldi.

"ÇAĞRILIRSAM KOŞA KOŞA GİDERİM"

İzleyicilerinin, "Bu dönemde göreve çağrılırsanız doktorluğa döner misiniz?" sorularına sanatçı, şu şekilde cevap verdi:

Ülkemizin yaşadığı bu süreçte, ön cephede özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarının her daim yanındayım. Onlara kocaman bir teşekkür ve minnet borçluyuz hepimiz.

İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım.

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