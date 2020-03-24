İHA

İHA'nın haberine göre; Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığı "Evde Kal" çağrısı yapmıştı. Çağrıya uyan vatandaşlar ihtiyaçları olmadığı takdirde sokağa çıkmamaya başladı.

FERHAT GÖÇER'DEN CANLI KONSER

Salgına karşı geliştirilen önlemlere destek veren birçok sanatçı, evde kalan hayranları için sosyal medya hesapları üzerinden canlı mini konserler düzenlemeye başladı. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de "Evde Kal" uyarısına destek vermek amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı konser düzenledi.

Evinden yaptığı canlı yayında hayranlarıyla buluşan Göçer, sevilen şarkılarını seslendirdi. Özellikle hayranlarından gelen istek parçaları seslendiren Göçer, koronavirüsle ilgili tavsiyelerde de bulundu.

"YALVARIYORUM SİZE"

Ferhat Göçer, "Sevdiklerimiz için hijyene dikkat edelim ve evde kalalım. Yalvarıyorum size. Hatta hastaymışız ve başkalarına bulaştırmamamız gerekiyormuş gibi davranalım. Bu karantina döneminde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!