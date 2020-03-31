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Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sözü Sabahattin Ali’ye müziği ise kendisine ait olan 'Çocuklar Gibi'yi sevenleriyle paylaştı.

Salgından dolayı iki haftadır evde olan Göçer, akustik formatta yaptığı parçasını sosyal medya hesabından duyurdu.

"BİR DAMLACIK MORAL VERSİN"

Sanatçı, yaptığı paylaşımda "Gerek sağlık, gerek ekonomik, gerek psikolojik açıdan zor günler, geçecek de nasıl geçecek bu günler? Evde kal demesi kolay. Bir damlacık bile olsa moral versin diyerek" ifadelerini kullandı.

Ferhat Göçer’in YouTube hesabından yayınlanan şarkının klip yönetmenliğini ise Ercan Şencan yaptı.

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