Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan güneş atağı!

Arçelik, yenilenebilir enerji alanında yeni yatırımını hayata geçirerek güneş paneli üretimine başlıyor. İstanbul Beylikdüzü’nde 11 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste, yapay zekâ desteğinde yüksek kaliteli güneş paneli üretilecek. 10 milyon Euro’luk yatırım yapılan tesiste, yıllık üretimin 1 milyon adeti aşacağı belirtildi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer gerçekleştirilen lansmanda açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Dünyada ve Türkiye’de birçok statta güneş panelleriyle enerji üretimi sağlanıyor. Sizin böyle bir projeniz var mı” şeklindeki sorumuzu yanıtladı. Beşiktaş’ın forma sponsoru, Fenerbahçe’nin basketbol takımı Fenerbahçe Beko’nun isim sponsoru olduklarını hatırlatan Ebiçlioğlu, “Uzun süredir iki kulüp ile de sürdürülebilirlik konusunda iş birliği yapma gayreti içerisindeyiz. Çok sayıda projeyi beraber değerlendiriyoruz. İlişkimiz olan spor kulüpleri ile de benzer çalışmalarımız artarak devam edecek. Ayrıca TFF ana sponsorluğumuz ve ‘sürdürülebilirlik ortaklığı’mız da bulunuyor. Bu kapsamda TFF ile de ortak projelerde yer almayı hedefliyoruz ve ekipler olarak karşılıklı görüşüyoruz” diye konuştu.



Ülkemizde daha önce Antalyaspor ve Galatasaray’ın statlarının çatısına güneş panelleri kurularak enerji üretimine başlanmıştı. Dünyada ise Ajax’ın stadı Amsterdam Arena, İngiltere’de bulunan Wembley Stadyumu ve Dortmund’un stadı Signal Iduna Park gibi birçok spor tesisinde yenilenebilir enerji üretiliyor.

“ÜLKEMİZ İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ VE STRATEJİK BİR GELİŞME”

Arçelik’in dünyada 40 binden fazla çalışanı, 53 ülkede 82 iştiraki ile alanında dünyanın lider şirketlerinden biri olarak, yenilenebilir enerjiye öncelik verdiğine dikkat çeken Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Arçelik, güneş paneli üretimi ile 9 ülkedeki 30 üretim tesisine bir yenisini daha ekledi. Arçelik’in yaklaşık 10 milyon euro yatırımla hayata geçirdiği güneş paneli üretim tesisi 550 bin güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Yılın ikinci yarısında yapacağımız yatırımlarla üretim kapasitesi yıllık 1 milyonun üzerine çıkacak. Arçelik’in güneş paneli üretimine adım atmasının, ülkemiz için de çok önemli ve stratejik bir gelişme olduğuna inanıyorum. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 4 kez üst üste sektörünün lideri olan Arçelik güneş paneli üretimi ile bu alandaki çalışmalara da öncülük ederek ülkemizdeki yenilenebilir enerji dönüşümüne ivme kazandıracaktır. Yenilenebilir enerji kullanımının güneş gibi sınırsız ve temiz bir kaynaktan sağlanması sadece enerji giderlerini azaltmakla kalmıyor, karon emisyonlarının azaltılmasına da yardımcı oluyor. Arçelik’in güneş paneli üretimine adım atmasının, ülkemiz için de çok önemli ve stratejik bir gelişme olduğuna inanıyorum. Arçelik’in bu alanda yerli üretime başlaması, ülkemizde, yenilenebilir enerji kullanımının artmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azalmasına da destek olacak. Hedefimiz bu alanda yerli üretimle sadece Türkiye’nin ihtiyacını karşılamakla yetinmeyip, yakın bir gelecekte Avrupa’ya da ihracat yapmak” dedi.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat kapsamında, 2030 yılında sera gazı emisyonlarını, (1990 yılına göre) %55 oranında azaltmayı, 2050 yılında ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğini, Türkiye’nin de 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin bulunduğunu hatırlatan Fatih Kemal Ebiçlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla bu dönüşüme öncülük ederek Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine katkı yapmayı amaçlıyoruz.”

BAYIR: AR-GE YETKİNLİKLERİMİZLE YÜKSEK OTOMASYON SEVİYESİNE SAHİP BİR ÜRETİM HATTI KURDUK

Güneş panellerinin konutlardan ofis binalarına, üretim tesislerinden, AVM, okul ve otellere kadar, tüm binalarda elektrik üretmek için kullanılabildiğini hatırlatan Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, “Güneş paneli sektöründe teknoloji çok hızlı bir gelişme gösteriyor. Arçelik’in Ar-Ge gücüyle, bu alanda en son teknolojileri takip ederek, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversite ve enstitülerle iş birliği yapıyoruz. Endüstri 4.0 teknolojilerine uygun, yüksek otomasyon seviyesine sahip; detaylı entegre üretim yönetim sistemleri ile tüm üretim sürecinin takip edildiği bir üretim hattı kurduk. Arazi kurulumlarında daha yüksek enerji elde edilebilmesini sağlayacak, sadece ön yüzeyden değil aynı zamanda arka yüzeyden de elektik üretimi yapabilen “bifacial” özellikli güneş panellerini de üretebileceğiz” dedi.

Şirketin inovasyon ve teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla müşterilerine çevre dostu ürünler sunduğunu da vurgulayan Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bayız, güneş enerjisi teknolojisini beyaz eşyaya entegre ettiklerini anlattı.

DİNÇER: ÜLKEMİZDE GÜNEŞ PANELİ ÜRETİMİNDE LİDERLİK HEDEFLİYORUZ

Konuşmasında Arçelik’in güneş paneli yatırımıyla, Türkiye’deki yenilenebilir enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacağına değinen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de şunları söyledi: “Türkiye konumu itibariyle güneş enerjisi alanında büyük bir potansiyele sahip. Arçelik 68 yıldır ürün ve hizmetleriyle müşterilerine güven veriyor. Türkiye’nin en uzak köşelerine kadar uzanan güçlü bayi ve servis teşkilatımızla ülkemizin her yerinde aynı kalitede ürün ve hizmeti müşterilerimizle buluşturuyoruz. Güneş paneli üretimini ve kurulumlarımızı da bu köklü kurumsal güvence ve yüksek hizmet kalitesi ile müşterilerimize sunacağız. Müşterilerimize sadece panel değil, inverter ve batarya gibi tüm komponentleriyle toplam bir çözüm öneriyoruz.”

12 YIL ÜRÜN, 25 YIL VERİMLİLİK GARANTİSİ

Basın toplantısında Arçelik’in 550 Watt’lık güneş panellerinin, 12 yıl ürün garantisine ve 25 yılda minimum yüzde 83 lineer performans garantisine sahip olacağı belirtildi.

İLK ÜRÜNLERİN KURULUMU DEPREM BÖLGESİNE

Arçelik, test üretimine başlayan Beylikdüzü işletmesinden çıkan ilk ürünlerin kurulumunu deprem bölgesindeki konteyner kentlere yapacal. Şirket, Koç Topluluğu şirketlerinin desteğiyle kurulan konteyner kentlerde, çatılara güneş paneli kurulumu yaparak, elektrik ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına destek olmayı hedefliyor.

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