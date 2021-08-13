Fenerbahçe ve Paribu işbirliğiyle geliştirilen 9 Ağustos'ta ön satışı yapılan Fenerbahçe Token bugün saat 14.00'da işlem görmeye başladı.
İlk işlem gününde Fenerbahçe Token 30 liradan 154 liraya kadar yuükseldi. İşlem hacmi 1.5 saat içinde 5 milyon lirayı şarken yoğunluk sebebiyle Paribu sitesinde zaman zaman aksaklıklar yaşandı.
436 MİLYON TL HASILAT
Fenerbahçe Token iki seçenek üzerinden ön satışa açılmıştı, Seçenek 2’de sunulan 500 bin Fenerbahçe Token 30 saniyenin altında bir sürede tükendi. Seçenek 1’deki 20 milyon Fenerbahçe Token’ın ön satışı ise 1.5 saatte tamamlandı.
Kulübün bu satıştan toplam hasılatı 436 milyon TL oldu.
Haftabaşı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO'su Yasin Oral'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında Fenerbahçe Token'la ilgili detaylar paylaşılmıştı.
Buna göre ilk aşamada toplam 28 milyon adet Fenerbahçe Token satılacak. Bunun 20 milyonu 9 ay boyunca dolaşıma girmeyecek. Fenerbahçe Token’ın maksimum arzı 190.700.000 adet olacak. Bunun kulübün başarısına göre yaklaşık 90 milyonunun 25 yıllık süreçte yakılması hedefleniyor.
BAŞARI GELDİKÇE YAKILACAK
Tokenler Fenerbahçe başarılı oldukça yakılacak. Açıklanan plana göre futbol takımının galibiyetinde 10 bin, basketbol takımının galibiyetinde 5 bin, voleybol takımının galibiyetinde 2.500 adet token yakılacak. Şampiyonluklarda da sırasıyla 500 bin, 100 bin, ve 50 bin adet token yakılacak.
Yani Fenerbahçe sahada ve parkede başarılı oldukça Fenerbahçe Token'ın arzı düşecek. Tabii fiyat gelişmelerini kontrol etmek imkansız ancak bu şekilde sahadaki başarıların yatırımcıya kâr olarak dönmesi hedefleniyor.
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