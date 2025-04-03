Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga çıktı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelenin son dakikalarında iki takım arasında tansiyon yükselirken, maç durduruldu. Olaylar sonrası hakem Cihan Aydın; Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Fred, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının son dakikalarında kavga çıktı.
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İki takımın yedek kulübelerinin karıştığı kavga, sahaya kadar yansıdı.
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Oyuncular arasında tansiyon düşmezken, emniyet güçleri olaylara müdahale etti.
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Hakem Cihan Aydın ise, iki takım arasında çıkan kavganın ardından kısa süre oyunu durdururken, olayların sakinleşmesinin ardından oyunu yeniden başlattı.
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5 KIRMIZI KART BİRDEN!
Pozisyonun ardından Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay; Fenerbahçe'de ise yardımcı antrenör Salvatore Foti, Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü.
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İşte o anlar...
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