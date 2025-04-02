Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Türkiye Kupası'ndaki dev derbide yarı final bileti Galatasaray'ın oldu!

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Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelirken, turu geçen taraf 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Kadıköy'de oynanan maça hızlı başlayan Cimbom, 10. dakikada Victor Osimhen'in harika golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar, 27. dakikada VAR incelemesi sonrası Kostic'in ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Osimhen kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. İlk yarıda çok tutuk bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 45. dakikada farkı bire indirdi. Szymanski, Talisca'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kale sahasında tamamladı ve top filelerle buluştu. Yardımcı hakem önce ofsayt bayrağı kaldırırken, VAR incelemesi sonrası Yarı Otomatik Ofsayt sistemi pozisyonun ofsayt olmadığını belirledi ve hakem Cihan Aydın golü verdi: 1-2. REKLAM İkinci yarıda Fenerbahçe'nin çabası skoru değiştirmeye yetmedi ve Galatasaray, ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE KONYASPOR İLE EŞLEŞTİ Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaya Konyaspor ev sahipliği yapacak.

F.BAHÇE BU SEZON DERBİ KAZANAMADI Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı. Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti. Kupadaki Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte Fenerbahçe bu sezon oynadığı 4 derbide galibiyet yüzü göremedi.