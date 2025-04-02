Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki düellosunda kazanan 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, ezeli rakibini Kadıköy'de devirerek yarı finale yükseldi. Cimbom'da biri penaltıdan olmak üzere iki gol atan Victor Osimhen maça damgasını vurdu. Sarı-lacivertlilerin tek golü Szymanski'den geldi. Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'un rakibi oldu.
Türkiye Kupası'ndaki dev derbide yarı final bileti Galatasaray'ın oldu!
Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelirken, turu geçen taraf 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Kadıköy'de oynanan maça hızlı başlayan Cimbom, 10. dakikada Victor Osimhen'in harika golüyle 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar, 27. dakikada VAR incelemesi sonrası Kostic'in ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Osimhen kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
İlk yarıda çok tutuk bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 45. dakikada farkı bire indirdi. Szymanski, Talisca'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kale sahasında tamamladı ve top filelerle buluştu. Yardımcı hakem önce ofsayt bayrağı kaldırırken, VAR incelemesi sonrası Yarı Otomatik Ofsayt sistemi pozisyonun ofsayt olmadığını belirledi ve hakem Cihan Aydın golü verdi: 1-2.
İkinci yarıda Fenerbahçe'nin çabası skoru değiştirmeye yetmedi ve Galatasaray, ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek yarı finale yükseldi.
YARI FİNALDE KONYASPOR İLE EŞLEŞTİ
Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaya Konyaspor ev sahipliği yapacak.
F.BAHÇE BU SEZON DERBİ KAZANAMADI
Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı.
Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti.
Kupadaki Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte Fenerbahçe bu sezon oynadığı 4 derbide galibiyet yüzü göremedi.