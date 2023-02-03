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Fenerbahçe'den TFF'ye çıkarma!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet TFF binasına gidiyor. Sarı lacivertli yöneticiler saat 16.00'da federasyon yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek. Diğer yandan Fenerbahçe, Adana Demirspor maçıyla ilgili olarak bir video yayınladı. "Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız! Böyle bitmeyecek!" ifadelerinin kullanıldığı videoda Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık ve düdük asma görüntüleri yer alıyor

Giriş: 03.02.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den 'düdük asma'lı tepki! Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor
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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçıyla ilgili olarak yönetim kurulu toplandı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı aldı.

Diğer yandan Adana Demirspor maçının ardından flaş bir video yayınladı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımı şöyle:

TFF'YE ÇIKARMA

Başkan Ali Koç'un önderliğinde toplanan yönetim kurulu, hakem kararlarıyla ilgili olarak yeni bir yol haritası belirledi. Sonrasında ise cuma günü saat 16:00 sularında Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek, konuyla ilgili görüşme kararı alındı.

Sarı-lacivertlilerin TFF ile yapacağı bu görüşmede Ali Palabıyık'ın düdüğünü asması talebi de iletilecek.

Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş "Hakem katliamıyla ilgili görüşlerimizi dün yönetim kurulu üyemiz Selahattin Baki belirtti.

Yapılan hatalar Fenerbahçe'yi yarıştan kopartacak aşamaya geldi ve bıçak kemiğe dayandı. Aldığımız karar sonucu, yönetim kurulumuz saat 16:00 TFF'ye bir ziyarette bulunma kararı almıştır. Bunların detaylar başkanımız tarafından paylaşılacak." dedi.

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