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FETÖ eliyle oluşturulan fay hatlarından biri de ne yazık ki Trabzonspor / Fenerbahçe futbol rekabetiydi. Bir başka seçim yılıydı ve Trabzon'da Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı. Halen faili meçhul olarak kalan bu operasyon, 7 Haziran seçimlerini etkileme amaçlıydı belki de..

Daha evvel de bazı sezonlarda yazmıştım, bazı hakemler eliyle toplumsal uzlaşıya darbe vurulmak isteniyor olabilir mi diye..

Bu yıl da seçim senesi. Yine operasyonel bir takım hakemler Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinden bir takım sosyal problemler mi çıkartmak istiyor diye düşünülecek şeyler oluyor. Galatasaray, sezonun ilk haftalarında bir kaç maçta hakem hatasından şikayet etti ama asıl tepkiyi Alanyaspor müsabakasından sonra hakem Ali Palabıyık'a gösterdi. Dediler ki "Bu hakem operasyona geldi.." Bize yani Galatasaray'a karşı bariz kötü niyetliydi.

Başka maçlarda başka hakemlerden şikayetçi olsalar da asli olarak o maçın hakemi Palabıyık'ın üstünde durdular.

Aynı hakem, bu kez Adana deplasmanında Fenerbahçe'ye karşı bariz operasyon şüpheleri içeren bir yönetim gösterdi. Bu kez tepki gösteren kesim Fenerbahçe'ydi.. Hep "iyi niyetli" denilen ama özellikle "ofsaytımsı"dan bu yana en az 7-8 tane net golün iptal edilmesine karşı kayıtsız kalan, belli ki pek de yönetim işinin altından kalkamayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de durumu tam çözemiyor. 'Acaba yine bir seçim senesi futbol üzerinden kaos çıkarılmaya mı çalışılıyor?' sorusu makul bir sorudur. Ve cidden hakemler artık bu anlamıyla bir güvenlik sorunudur.

Yabancı hakem getirilmeyecekse, hakemlik düzeninin tamamen yıkılıp yeniden yapılması adına muhakkak yepyeni bir takım girişimler yapılmalıdır. Yeni bir hakem nesli yetiştirmemiz şarttır. Bu nesli yetiştirme süresi 1 yıl ise o süre zarfında ya yabancı hakem getirteceğiz ya da gerekirse 1 yıl futbol oynamayacağız. Ama bu iş bu mevcutlarla daha fazla devam edemez. Bu sorun artık MHK'yı, TFF'yi de aşmış bir sorun olarak görülmelidir. Ciddi bir sorun olarak ele alınmalı ve gerekirse geniş bir konsensus ile ortak bir yöntem geliştirilmelidir.

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