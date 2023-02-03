DAKİKA 69 SAMET AKAYDIN'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
"Samet Akaydın'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"
Deniz Çoban: Belhanda topa yükseliyor. İki oyuncu birden yerde kalıyor.
Bülent Yıldırım: Rossi'ye yapılan futbol sınırlarını taşıyor. Rossi'yi iki eliyle tutuyor, Rossi topa gidemiyor. Bunu görse hakem zaten bu da penaltı. Belhanda nasıl yükseliyor, ayağının orada ne işi var, dizin orada ne işi var. Belhanda'nın dizi adamın omzuna düşüyor, dirseği Samet'e geliyor, üstüne düşüyor. Bu bir ihlal, bu bir penaltı.