DAKİKA 14: EL İLE OYNAMA VAR MI?

"Mert Hakan Yandaş'ın golünde elle oynama var mı?"

Bülent Yıldırım: Golle sonuçlanan bir atak fazının içerisinde bilerek elle oynama var ise golün iptali gerekir. Bilerek elle oynama söz konusu mu, hayır. Eğer eline geldiyse iki şey var; 'Kazara elle oynama' ise bir gol olursa iptali gerekir.

Deniz Çoban: Top eline kazara değse bile gol iptal edilir. Mert Hakan'ın koluna değiyor mu, eline temas ediyorsa direkt gol oluyor mu? 3. temasında gol oluyor Mert Hakan'ın.