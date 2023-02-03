''KİM VERDİ BU EMRİ SANA FENERBAHÇE'Yİ KATLETMEN İÇİN?''
Baki, sert açıklamalarına şöyle devam etti:
”Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maça? Kim verdi bu emri sana, Fenerbahçe’yi katletmen için? Bu maçın şifresi çözülmeden, Türk futbolunun, Türk liginin şifresi çözülemez. Yeter artık. Sivas, Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla şu anki en büyük rakibimize şampiyonluk yolunda 3 puan, bize bu gibi maçlarda bir puanı zor alacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabıyık’ı Fenerbahçe maçını bırakın hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyorum. Ivan Bebek örneği çok önemli bir örnek. O günden beri benim gördüğüm en net bir camiayı katletti. Hakemle tartışıyorum, vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe’ye verdiği darbelerden sonra gülümseyerek verdiği cevaplar, sporcumuza karşı kullandığı üslup.”