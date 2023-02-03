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Adana Demirspor maçı sonrası Fenerbahçe camiasından büyük tepki!

Spor Toto Süper Lig´in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. 1-1 eşitlikle sona eren maç birçok tartışmaya da konu oldu. İşte Fenerbahçe cephesinden Adana Demirspor karşılaşması sonrası gelen tepkiler...

Giriş: 03.02.2023 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. 

  • Adana Demirspor'da gol 83. dakikada penaltı vuruşuyla Cherif Ndiaye ile gelirken, Fenerbahçe'nin golü ise 88. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

  • Zorlu mücadele birçok tartışmaya da konu oldu. Hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar eleştirilirken, Fenerbahçeli yöneticilerden, futbolculardan ve teknik ekipten sert açıklamalar geldi. İşte Adana Demirspor - Fenerbahçe maçından sonra yaşananlar...

  • Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selahattin Baki, Yeni Adana Stadyumu önünde Ali Palabıyık’a çok sert sözler söyledi. Baki, ”Bu akşam sadece bu sezonun değil son dört, beş sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı verdiği vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım. Net bir gol atıyoruz, sayılmıyor. Üç tane net penaltımız var, verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere, bütün futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek gibi şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum, onun da önüne geçti bugünkü performansıyla” şeklinde konuştu.

  • ''KİM VERDİ BU EMRİ SANA FENERBAHÇE'Yİ KATLETMEN İÇİN?''

    Baki, sert açıklamalarına şöyle devam etti:

    ”Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maça? Kim verdi bu emri sana, Fenerbahçe’yi katletmen için? Bu maçın şifresi çözülmeden, Türk futbolunun, Türk liginin şifresi çözülemez. Yeter artık. Sivas, Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla şu anki en büyük rakibimize şampiyonluk yolunda 3 puan, bize bu gibi maçlarda bir puanı zor alacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabıyık’ı Fenerbahçe maçını bırakın hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyorum. Ivan Bebek örneği çok önemli bir örnek. O günden beri benim gördüğüm en net bir camiayı katletti. Hakemle tartışıyorum, vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe’ye verdiği darbelerden sonra gülümseyerek verdiği cevaplar, sporcumuza karşı kullandığı üslup.”

  • ''BU SAVAŞTA YA BERABER KAYBEDECEĞİZ, YA DA BERABER KAZANACAĞIZ''

    Son olarak Fenerbahçe camiasına seslenen Baki, ”Beraber olalım, bu savaşta ya beraber kaybedeceğiz, ya da beraber kazanacağız. Biz birlik olursak, yakın geçmişte de örneklerinin olduğu gibi biz bu ligi de bitiririz, bu ligi de şampiyon bitiririz. Son bir kere daha Sayın Büyükekşi’ye soruyorum, bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor. MHK değişimin ne kadar yerli yerinde olduğunu gördük. Bu yıllardır yer etmiş, anti Fenerbahçe lobisi. Geldiğimizden beri savaş verdiğimiz zihniyet giderayak son bir darbe vurdu gitti Fenerbahçe’ye. Bundan sonrası TFF’de, Sayın Büyükekşi’de ve yönetiminde” diyerek sözlerini noktaladı.

  • ''BUGÜN HAKEMLER BİZİM GALİP GELMEMİZİ ENGELLEMİŞ OLDU''

    Maç sonunda hakeme itiraz eden Jorge Jesus kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına yardımcı antrenör Joo de Deus katıldı. Deus hakem Ali Palabıyık’ı eleştirerek, ”Biz kendi oyunumuzu, rakibin oyununu kontrol edebiliriz. Ama hakem yönetimini kontrol edemiyoruz. Bugün hakemler bizim galip gelmemizi engellemiş oldu. Adaletsiz bir yönetim vardı, maçta ortaya koyduğumuz oyun kalitesine yazık oldu. VAR bizim bir golümüzü iptal etti. Mert’in eline çarptığını gördü topun. Peki aynı VAR neden 22. dakikada Batshuayi'ye yapılan penaltıyı görmedi mi, aynı VAR neden maçın 54. dakikasında Samet’e yapılan faulü görmedi. Merak ediyorum. Adana Demirspor’un kazanmış olduğu penaltı haklı bir penaltıydı. Birebir aynısı Samet’e olduğundan neden hakemlerin bu penaltıyı vermediğini merak ediyorum. Maçın son bölümünde teknik direktörümüzün atılmasına sebep olan bir faul pozisyonu var. Ceza sahasına 2 metre kala yapılan faul vardı, bunları konuşmalıyız” diye konuştu.

  • FENERBAHÇE'DEN MAÇ SONU FLAŞ PAYLAŞIM

    Tartışmalı hakem kararlarına sahne olan Adana Demirspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

  • Kulüpten yapılan açıklamada, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç, 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek!" ifadeleri kullanıldı.

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