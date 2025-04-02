Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'de heyecan dorukta! Liderlik koltuğunu korumak isteyen Fenerbahçe Beko, taraftarının desteğiyle güçlü rakibi Barcelona'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında aldıkları mağlubiyetin izlerini silmek ve play-off öncesi moral depolamak istiyor. İstanbul'daki dev mücadelede, parkede büyük bir rekabet yaşanması beklenirken, basketbolseverler nefeslerini tuttu. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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Avrupa basketbolunun zirvesindeki takımlardan Fenerbahçe Beko ve Barcelona, İstanbul’da kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sezonun son virajına girilirken iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak rövanşı almak isterken, konuk takım play-off öncesi önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yaşanacak dev maç, EuroLeague heyecanını zirveye taşıyacak. İşte Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hakkında bilgiler...
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FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı, 2 Nisan Çarşamba bugün yapılacak.
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FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU!
Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.
TAKIMLARIN SON DURUMU
Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlardan 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. Ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Barcelona ise 7. sırada yer alıyor.