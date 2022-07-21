Fed faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fed Merkez Bankası faiz kararı Haziran ayında 0,75 baz puan artarak 1,75 olurken gözler Temmuz ayı için alınacak karara çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık faiz artışı 1994 yılından bu yana alınan en sert faiz artışı kararı olarak kaydedildi. Piyasaları yakından takip edenler "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Temmuz ayında faizler yükselir mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 Temmuz Fed toplantısı tarihi...