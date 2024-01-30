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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak FED faiz toplantısı saat kaçta, faizler düşer mi, beklentiler ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak FED faiz toplantısı saat kaçta?

        ABD Merkez Bankası (FED) Ocak ayı yılın ilk faiz kararı toplantısında geri sayım sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağı ön görülürken, FED'in Ocak ayında faiz konusunda nasıl bir adım atacağı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bilindiği gibi yılın son toplantısında, FED politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. İşte Ocak 2024 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 00:33 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:33
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        • 1

          FED faiz toplantısı kapsamında ABD Merkez Bankası Başkanı Başkanı Jerome Powell başkanlığında bir araya geliyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi kadar, faiz beklentisinin ne yönde olduğu da küresel piyasalar tarafından yakından takip ediyor. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak FED faiz toplantısı saat kaçta, faiz beklentisi ne yönde?" İşte Ocak FED faiz kararı toplantısı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          OCAK FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

          ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 21.00-21.30 arasında duyurulacak.

        • 3

          2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

          2024 yılında 8 FED toplantısı düzenlenecek. İlk toplantı Ocak ayında olacak. Diğer toplantı tarihleri şöyle:

          19-20 Mart,

          30 Nisan-1 Mayıs,

          11-12 Haziran,

          30-31 Temmuz,

          17-18 Eylül,

          6-7 Kasım

          17-18 Aralık.

        • 4

          FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

          Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

        • 5

          Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

          Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alıcılı seyri desteklemeyi sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyeye yakın seyrediyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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