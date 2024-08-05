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        Haberler Ekonomi Para Fed'den olağanüstü toplantı beklentisi! - Para Haberleri

        Fed'den olağanüstü indirim beklentisi!

        ABD'de güçlenen resesyon endişesinin ardından Fed'e erken faiz indirimi baskısı başladı. 44 gün sonra yapılması gereken Fed toplantısının bu hafta içerisinde yapılması yönünde beklenti oluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:34
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        Fed'den olağanüstü beklenti!
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        ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz hafta yaptığı toplantının ardından, politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyali verdi. Hafta içindeki verilerin zayıf gelmesiyle ABD'de resesyon endişeleri güçlendi. Tahvil piyasaları, bu gelişmelerin ardından Fed'e faiz indirimini erkene çekmesi için baskılarını artırdı.

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        Geçen hafta zayıf gelen ABD verisinin resesyon endişelerini artırmasıyla piyasalarda haftanın ilk gününde büyük satışlar yaşandı. Tokyo Borsasında Nikkei 225 endeksi yüzde 12.4 gerilerken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 7'yi aşan bir kayıp yaşandı. Avrupa borsaları da yüzde 2 ila 3 arasında düşüşle açıldı.

        Ekonomi dünyasında Fed'in 44 gün sonra yapılması gereken toplantısını öne çekip, olağanüstü toplantıyla faiz indirimini erkene çekmesine yönelik bir beklenti oluştu.

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