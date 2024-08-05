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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto paralarda çok sert düşüş: Bitcoin yüzde 14, Ethereum yüzde 20 çakıldı - Kripto Para Haberleri

        Kripto paralarda çok sert düşüş

        ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri kripto paralarda büyük satış getirdi. Bitcoin haftaya yüzde 14,9, Ethereum ise yüzde 20'lik düşüşle başladı. Böylece Bitcoin 51 bin dolara düşerek 6 ayın dibini görürken, kripto paralardan son 24 saatte 260 milyar dolar silindi. Satış dalgası borsaları da vururken Tokyo Borsası'nda yüzde 8.5'lik düşüş kaydedildi. Nasdaq vadeli işlemlerde ise yüzde 3.6 geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 07:37 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:35
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        Kripto paralarda çok sert düşüş
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        Başta ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye yönelik artan sert iniş ve resesyon endişeleri kripto paralarda çok sert bir düşüşe yol açtı.

        Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak 175 binlik beklentinin altında gerçekleşti. Bunun yanında işsizlik oranı da yüzde 4.3'e çıkarak 4 ay üst üste yükseliş kaydederken 3 yılın zirvesine tırmandı.

        Bu veri Fed'in faiz indirimlerine başlamakta geç kaldığına dair görüşleri güçlendirirken borsalarda satışı beraberinde getirdi. Geçen cuma Nasdaq bileşik endeksi yüze 2.4 düşerken S&P 500 yüzde 2.4 geriledi.

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        Bu haftanın ilk gününde de satış baskısı Asya piyasalarının açılmasıyla devam etti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 8.5 düşüşle haftaya başladı. Nasdaq'da vadeli işlemlerde ise yüzde 3.6'lık düşüş kaydedildi.

        Tokyo Borsası'ndaki satışlarda Japonya Merkez Bankası'nın geçen hafta 15 baz puanlık faiz artırım kararı alması da etkili oldu.

        Kripto paralardaki satış ise çok daha sert oldu. Bitcoin TSİ 9.34 itibarıyla günlük yüzde 13,9'a yakın düşüşle 50 bin 21 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 20 değer kaybederek 2.180 dolara düştü.

        Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralara bakıldığında Binance Coin günlük yüzde 15.6, Solana yüzde 11.2, Ripple yüzde 14.3, Toncoin yüzde 10.6, Dogecoin yüzde 15.2, Cardano (ADA) ise yüzde 14.5 geriledi.

        Böylece kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık 260 milyar dolar gerileyerek 1.9 trilyon dolara geriledi.

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