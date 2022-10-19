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FAST limiti 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Günlük FAST limiti ne kadar? FAST’tan en fazla ne kadar para gönderilir?

FAST işlem limiti güncellendi! 2022 FAST limiti ne kadar oldu?

Farklı bankalar arasında para transferinde saat sınırlandırmasını ortadan kaldıran FAST işlem limiti yeniden düzenlendi. 24 saat para transferi imkanı tanıyarak kullanıcılara kolaylık sağlayan FAST işlem limiti ile ilgili açıklama Merkez Bankası’ndan geldi. Peki, FAST limiti ne kadar, kaç TL oldu?

19.10.2022 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • FAST sistemi mesai saatlerine takılmadan günün her anında dilediğiniz gibi para transferi sağlayarak kullanıcıları büyük kolaylık sağlıyor. Farklı bankalar arasında kolaylıkla işlem yapılmasına fırsat tanıyan FAST sisteminde limitler güncellendi. Kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan FAST sistemine ilişkin merak edilen detaylar gündemdeki yerini aldı. Söz konusu sistem sayesinde belirlenen işlem limitlerini aşmadan saniyeler içeresinde para transferi yapılabiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni para transfer sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ile 365 gün boyunca 7/24 para transferi yapmak mümkün. Peki, FAST limiti 2022 ne kadar oldu? Günlük FAST’tan en fazla ne kadar para gönderilir? İşte detaylar…

  • 2022 FAST LİMİTİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    7/24 kolay para transferi imkanı tanıyarak vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan FAST ile farklı bankalar arasında mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de para alıp gönderilebiliyor. TCMB, 8 Ocak 2021'de devreye alınan yeni para transfer sistemine gösterilen yoğun ilgi üzerine işlem limitlerini artırdı. İlk olarak 50 TL ile başlayan FAST sistemi 2000 TL’de iken sistemin kolaylık sağlaması üzerine limit artırımına gidildi. 21 Şubat 2022 tarihi itibariyle güncellenen limit üzerinden işlemlerin gerçekleştirilebileceğini duyuran TCMB yeni limiti açıkladı.

  • Farklı bankalar arasında saat sınırı olmaksızın anlık para transferine olanak sağlayan FAST sistemi ilk kullanılmaya başlandığında işlem tutarı 2 bin liraydı. Sistemin vatandaşlar arasında iyice yaygınlaşmasıyla günlük ortalama 3 milyon 500 bin adet ödeme gerçekleştirilmeye başlandı. Bu yoğun ilgiye kayıtsız kalmayan TCMB, 21 Şubat 2022 itibarıyla FAST para gönderme limitini 5 bin liraya yükseltti.

    TCMB’den yapılan açıklamada "FAST Sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para transferlerinde 2.000 TL olan FAST işlem tutar limiti de 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL’ye yükseltilecektir" denildi.

    Bu limit, sadece FAST işlemlerine özel tanımlanan limittir. Para transferi için FAST haricinde EFT ve havale işlem limitleri de ayrı olarak kullanılabiliyor.

  • FAST NEDİR?

    FAST sistemi; mesai saatlerine takılmadan farklı bankalar arasında 365 gün boyunca 7/24 para transferi yapılmasına olanak tanıyan para gönderme işlemidir.

    Para transferi yapmak isteyen kişiler farklı bankalar arasında mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde işlem yapamıyordu. Bankalar arasında para göndermek isteyen kişiler para transferinin yani EFT’nin gerçekleşmesi için bir sonraki işlem gününün mesai saatlerini bekleniyordu. Bu da hafta sonu bankalar arası para gönderen kişinin iki güne yakın beklemesi anlamına geliyordu. Bu sorunun ortadan kaldırılması için FAST devreye alındı. Artık FAST’ın işlem limitine kadar olan tutarı saat ya da gün fark etmeksizin farklı bankalar aracılığıyla da olsa ödemeler anında yapılabiliyor.

  • FAST’TAN EN FAZLA NE KADAR PARA GÖNDERİLİR?

    FAST ile tek seferde 5 bin TL’lik işlem yapılabilir. Bu para miktarı ister tek seferde ister parça parça transfer edilebilir.

    Mesai saatleri sonrası ve tatil günlerinde de toplam limit tek seferde 5 bin TL'dir. Yani FAST’tan en fazla 5 bin TL gönderilebilir.

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