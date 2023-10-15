Fas'ta binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi
İsrail-Hamas çatışmaları 9. gününde devam ederken, Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya gelen binlerce kişi Gazze'ye destek için yürüdü
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Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne destek için yürüdü.
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İsrail ile Normalleşmeye Karşı Filistini Destekleme Fas Cephesi ve Filistin için Ulusal Eylem Grubu"nun çağrısıyla "Fas halkı, İsrail ile normalleşmeye karşı Aksa Tufanı'nın yanındadır" sloganıyla düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı.
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Filistin ve Fas bayrakları ile Mescid-i Aksa resimleri taşıyan göstericiler, Filistin direnişine destek sloganları attı.
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Rabat'taki tarihi Bab el-Had bölgesinde başlayan yürüyüşte, kalabalık gruplar parlamento binası yönünde ilerledi.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.