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KRİTİK AÇIKLAMA | EYT öne çıkan formüller ne? Bakan Bilgin'den EYT duyurusu: EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor, şartları neler? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son dakika

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son dakika gelişmeleri: EYT ne zaman çıkacak,kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli adayı tarafından günün en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kritik açıklama geldi. EYT çalışmaları için yılbaşını işaret eden Bilgin, "Masamızda sadece bir tane EYT formülü var" ifadelerini kullandı. İşte 24 Ağustos Çarşamba bugün EYT'de yaşanan son dakika gelişmeleri...

24.08.2022 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT son dakika gelişmeleri Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası yeniden gündeme geldi.  Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemenin meclisten geçmesini bekliyor. Uzun süredir konuşulan ve çalışmaları devam eden EYT hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yasa için sene sonunu vurgularken "EYT nedir, son durum ne, şartları neler, kimleri kapsıyor?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte EYT son dakika açıklamaları...

  • BAKAN BİLGİN' DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • AŞAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

    Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

  • EYT NEDİR?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.

    Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.

    EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.

  • 8 EYLÜL 1999’DA YAŞ KOŞULU GETİRİLDİ

    4447 Sayılı Kanun’la, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlarda emeklilik yaşı 7000 prim günüyle kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlara ise yaş koşulu getirildi ve prim günleri kademeli artırıldı.

    Buna göre, sigortalı çalışmaya 9 Eylül 1999 tarihinde başlayan erkek 7000 prim günüyle 60 yaşında emekli olabilir iken, 8 Eylül 1999 tarihinde çalışmaya başlayan erkek 5975 prim günüyle 58 yaşında; 23 Kasım 1998 tarihinde çalışmaya başlayan erkek ise 5900 prim günüyle 57 yaşında emekli olabilecek.

     

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