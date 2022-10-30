"9 bin gün çıkar mı? Biz sözledik 1960'lardan beri gelen SSK'da emeklilik siteminde 9 bin gün hiç söylenmemiş. 9 bin gün çıkar! Kimler için çıkar? Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için çıkar. 9 bin gün SSK'lılar için çıkmaz. Çıakrsa bu çzöüm olmaz. Yani biri 9 bin gün derse bu çöüzm değildir.

SSK'da bugüne kadar 9 bin gün istenmemiş ki, 3600 gün istenmiş. 5 bin gün istenmiş en son 7 bin 200 istenmiş. O da 2008 yılından sonra çıkan yasayla... Şimdiye kadar istenmeyen gün (prim günü) çözüm diye diretilebilir mi? Bu mantıklı değil."